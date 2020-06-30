С 6 июля в Челябинской области поэтапно начнут работу пришкольные и загородные лагеря

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт летней оздоровительной кампании. На своей странице в Instagram глава региона только что написал:

"Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля. Безопасность детей должна быть максимальной. Полным ходом идёт подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид. Открытия лагерей мы все ждем с нетерпением. Сделаем всё, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули".