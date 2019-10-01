Из областного бюджета выделят деньги на ремонт автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым

Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Общество

Это решение губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил во время рабочего визита в Карабаш.

Автодорога Миасс – Карабаш – Кыштым выполняет функцию дублёра федеральной трассы М5. Для жителей региона дорога служит коротким путём к Магнитогорску, Миассу, Златоусту, Сатке, многочисленным туристическим объектам на озерах Тургояк, Зюраткуль, горнолыжным курортам.

Сейчас дорожное полотно разрушено, есть участки подтопления, отсутствует дорожное основание.

«Многие знают эту дорогу через Карабаш, часто пишут мне о её плохом состоянии. Она транзитная, соединяет северную часть области с горнозаводской зоной и югом. Ежедневно тысячи автомобилей пытаются по ней проехать. Но сделать это тяжело. Принял решение, будем ремонтировать. Полностью поменяем здесь дорожное полотно», – написал в своём аккаунте в Instagram Алексей Текслер.

На ремонт направят 20 миллионов рублей.