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Из областного бюджета выделят деньги на ремонт автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым

Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Общество

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Это решение губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил во время рабочего визита в Карабаш.

 

Автодорога Миасс – Карабаш – Кыштым выполняет функцию дублёра федеральной трассы М5. Для жителей региона дорога служит коротким путём к Магнитогорску, Миассу, Златоусту, Сатке, многочисленным туристическим объектам на озерах Тургояк, Зюраткуль, горнолыжным курортам.

 

Сейчас дорожное полотно разрушено, есть участки подтопления, отсутствует дорожное основание.

 

«Многие знают эту дорогу через Карабаш, часто пишут мне о её плохом состоянии. Она транзитная, соединяет северную часть области с горнозаводской зоной и югом. Ежедневно тысячи автомобилей пытаются по ней проехать. Но сделать это тяжело. Принял решение, будем ремонтировать. Полностью поменяем здесь дорожное полотно», – написал в своём аккаунте в Instagram Алексей Текслер.

 

На ремонт направят 20 миллионов рублей.

 


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