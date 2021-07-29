Глава Кыштыма Людмила Шеболаева встретилась со спасателями из Крыма и Башкирии

Вчера, 12:05 Категория: Общество

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На базе кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области прошёл всероссийский семинар для руководителей спасательных подразделений, организованный Главным управлением МЧС России по Челябинской области.



В 2017 году поисково-спасательный отряд Кыштыма обзавёлся собственным новым зданием. Ранее база спасателей располагалась в цокольном помещении многоэтажного жилого дома на улице Ю.Ичёвой, а техника находилась в отдельно стоящем гараже на удалении 500 метров, что увеличивало время на выезд дежурной смены. За счёт средств областного бюджета для поисково-спасательной службы было приобретено здание сборно-разборного типа общей площадью более 387 квадратных метров. Оно разместилось на земельном участке, выделенном муниципалитетом. Само здание состоит из нескольких блоков. В административном располагаются помещения дежурной смены спасателей и руководства ПСО, в техническом – оборудование спасателей. Благоустроена и обустроена для тренировок спасателей прилегающая территория, на берегу оборудован пирс для швартовки плавательных средств спасателей, а также для практических занятий по водолазной и водной подготовке.



Сегодня для работы спасателей в Кыштыме созданы все условия. Именно поэтому наш город стал местом проведения обучающего семинара для руководителей спасательных подразделений из Республик Башкортостан и Крым. После встречи глава округа Людмила Шеболаева подарила гостям на память о городе книги «Прогулки по Кыштыму».