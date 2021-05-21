Водолазы Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы прошли аттестацию

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Пять спасателей водолазной станции Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области прошли ежегодную аттестацию. Сначала водолазы сдавали теорию, а затем отправились на озеро Анбаш, чтобы продемонстрировать свои умения и навыки.

- Сотрудники сдают водолазный технический минимум, который определяет –допускать их до водолазных работ или нет. Служба у нас единая, и уровень подготовки спасателей во всех отрядах одинаковый. Часто мы проводим сборы, в которых спасатели работают в смешанных командах. Сегодня у нас погружение на глубину пять метров, ориентирование под водой без связи, то есть по специальным сигналам, а также действия в аварийной ситуации, - рассказал заместитель начальника Поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин.

Объём необходимых знаний и навыков водолазов впечатляет. В теоретической части, помимо знаний технической составляющей профессии, нужно знать основы водолазной медицины. А на практике, помимо погружения и умения ориентироваться под водой, необходимо ещё правильно заполнить все документы, действовать чётко по инструкции, начиная с самого прибытия на место происшествия.

- Водолазы Кыштымского отряда справились с аттестацией на «отлично». Они заранее не знали о задании, которое им предстояло выполнить, тем не менее, даже по времени они выполнили его в два раза быстрее. Показали очень хорошее время реагирования, – подытожил спасатель первого класса, водолазный специалист поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Якуба.