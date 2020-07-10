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Спасатели Кыштыма достали из водоёмов тела двух человек

Сегодня, 10:45 Категория: Происшествия
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Фото пресс-службы поисково-спасательной службы Челябинской области. 

 

Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, в пятницу,10 июля, кыштымский поисково-спасательный отряд выехал на поиски мужчины 1983 года рождения. Согласно поступившей информации, лодка, в которой плавал мужчина на озере Аракуль, перевернулась. Водолазы проверили 100 квадратных метров дна. «Кошками» было прочёсано ещё 200 квадратных метров. Поиск результатов не дал.


На следующий день в помощь спасателям Кыштыма прибыла дежурная смена мобильного отряда поисково-спасательной службы региона. Было обследовано более 1000 квадратных метров акватории. Кинологический расчёт проверил девять километров береговой линии. Тело мужчины было обнаружено у противоположного берега.


Вчера, 12 июля, кыштымские спасатели выдвинулись на озеро Аргази в район посёлков Южный Горняк и Новоандреевка, где в десяти метрах от берега очевидцами было замечено тело. Прибыв на место, спасатели с использованием гидрокостюма, достали из воды мужчину приблизительно 40 лет. Тело передали полиции.


За выходные в регионе на водных объектах утонули восемь человек. На водоёмах Кыштымского городского округа обошлось без трагических происшествий.

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Теги: Кыштым спасатели поисково-спасательная служба Челябинской области водолазы трагедия на воде

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