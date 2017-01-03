Житель Кыштыма пытался утопиться из-за измены жены

Автор: КР от Сегодня, 16:44 Категория: Происшествия

В минувшую субботу в половине девятого вечера в кыштымский отряд поисково-спасательной службы поступило сообщение о мужчине, который пытается утонуть в речке Кыштымке. Очевидцам удалось вызволить бедолагу из ледяной воды до приезда спасателей.

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь нашего отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, со слов потерпевшего, ему изменила жена, поэтому он и решил свести счёты с жизнью. Мужчина 1969 года рождения ломал на речке лёд, чтобы погрузиться под него, однако ледяной воды было не выше колена. Оскорблённого мужа отогрели в машине спасателей, после чего передали бригаде скорой помощи.