В Кыштыме для поисково-спасательного отряда строится отдельное здание

Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Общество

Отряд создан в 2004 году, в его составе 17 человек. С 2006 года спасатели располагаются в подвальном помещении пятиэтажного дома на улице Ю. Ичёвой, 177.

В июле 2015 года в Кыштыме с визитом побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Одним из пунктов его маршрута по городу стала площадка на улице Энгельса, рядом с центром помощи детям «Горизонт».

Начальник госучреждения «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Игорь Шалковский доложил тогда главе региона, что для дальнейшего развития и совершенствования деятельности кыштымских спасателей желательно построить здание с тренировочным комплексом и всей необходимой инфраструктурой. Кыштым готов выделить под эти цели земельный участок. Вопрос был внесён в протокол для дальнейшего изучения. Это помогло решить проблему с областным финансированием, и с нынешнего апреля начался монтаж каркасного здания из сэндвич-панелей.

Сегодня внешний контур здания в сине-белой тональности, характерной для поисково-спасательной службы, практически готов. В нём разместятся три бокса для техники, спортзал, комната оперативного дежурного, учебный класс и другие помещения, необходимые для тренировок и работы спасателей. Кроме того, близость водоёма позволит водолазам оттачивать свои навыки без выезда за пределы города.

Как сообщил сайту «КР» заместитель руководителя кыштымского поисково-спасательного отряда Семён Кузяев, подрядчики уже осенью должны завершить на объекте строительно-монтажные работы.