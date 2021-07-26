Кыштымские медики получили сумки-холодильники для вакцины “Спутник V” от Благотворительного фонда РМК

Вчера, 18:50 Категория: Общество

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Уже не в первый раз на Кыштымском медеэлектролитном заводе проводится выездная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сегодня за пять часов первую прививку поставили 108 человек: работники предприятия и члены их семей, подрядчики, ведущие техническое перевооружение цеха электролиза меди.



Правильно организовать процедуру выездной вакцинации мобильным бригадам Кыштымской городской больницы помогают две новые переносные морозильные камеры, которые приобрёл и передал в распоряжение медиков Благотворительный фонд Русской медной компании.



- Вакцина "Спутник-V" очень требовательна к температурному режиму, - поясняет главный врач больницы Игорь Усков. - Она должна храниться при 18 градусах ниже ноля, извлекаться и размораживаться в самый последний момент перед введением. У нас не было холодильного оборудования для транспортировки вакцины, поэтому прививочную компанию мы поначалу сосредоточили исключительно в кабинетах поликлиники. Благодаря фонду РМК у нас появились специальные сумки, обеспечивающие "Спутнику" необходимую холодовую цепь. Теперь мы регулярно проводим выездные прививочные компании, и не только на заводе, но и на улицах города: рядом с ДК металлургов, магазином "Радуга" и в центре у главпочтамта.



По словам Игоря Ускова, новое морозильное оборудование позволило ускорить темпы вакцинации, сделать её более доступной для всех жителей Кыштыма.



- Мы постоянно чувствуем поддержку от Русской медной компании, Благотворительного фонда РМК и Кыштымского медеэлектролитного завода, - руководитель медицинского учреждения не скупится на слова признательности. - Уже в этом году мы получили новые кареты "Скорой помощи", установку для их мойки, теперь - холодильные камеры. В условиях, когда наши врачи и медсёстры работают с повышенной нагрузкой, с риском для собственного здоровья, такая забота о людях неоценима. Спасибо огромное всем, кто принимает решения, важные для всего города.