В Кыштыме нет дефицита вакцины от коронавируса

Вчера, 12:09 Категория: Медицина

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Об этом заявил главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков. По его словам, вакцины от новой коронавирусной инфекции в нашем городе хватает.

– Выпуск вакцины, а, следовательно, и поставки её в регионы, постоянно увеличивается, – прокомментировал Игорь Геннадьевич. – В последнее время у нас нет перебоев с препаратом «Спутник V». На данный момент он имеется в поликлинике. Мы прививаем и тех, кто записан на вакцинацию через госуслуги, и тех, кто приходит по спискам от предприятий и организаций. Прививочный кабинет продолжает работу в режиме семидневной недели.

По данным больницы на минувшую среду, в Кыштыме защиту от COVID-19 получили уже порядка двух тысяч человек. Прививка минимизирует риск заражения коварной болезнью. Однако, как утверждают медики, если даже человек заразится, то серьёзных осложнений можно не бояться.

На этой неделе Кыштым получил 300 доз вакцины. Со дня на день ожидается поставка ещё нескольких сотен доз.

Напомним, в нашем городе начала работу новая телефонная служба записи на вакцинацию от коронавируса. Инициатива её создания принадлежит членам Общественной палаты Кыштымского округа совместно с городской больницей имени А. П. Силаева. Записаться на прививку можно по номеру 8-919-356-15-51 с 9 до 19 часов в будние дни. С этого же номера вам перезвонят и проинформируют о дне и времени, когда нужно будет посетить прививочный кабинет городской поликлиники.

На утро 14 апреля, в инфекционном отделении кыштымской больницы находилось 36 пациентов, из них семеро – жители Кыштымского округа. Больше всего заразившихся ковидом оказалось из Каслей и Верхнего Уфалея. На амбулаторном лечении в среду было всего четверо кыштымцев.