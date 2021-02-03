В Кыштыме начинается массовая вакцинация всех желающих от коронавируса

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Завтра в Кыштымский округ планируется доставить довольно крупную партию вакцины – 410 доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Работа прививочного кабинета городской поликлиники № 1 кыштымской больницы расписана на всю следующую неделю. Как сказала сайту «КР» заместитель главного врача по поликлинической работе Любовь Санникова, с понедельника на прививку будут приходить те, кто записался на вакцинацию через портал госуслуг (таких в Кыштыме уже более 50 человек), а также работники предприятий и организаций. Среди предприятий первыми на прививку придут работники Ремсервиса.

Составлен график и для желающих привиться, которые записывались, позвонив по номерам телефона поликлиники. На сегодняшний день уже более ста кыштымцев готовы пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от новой коронавирусной инфекции.

– Очередная партия вакцины будет уже более удобной в применении, – отметил главный врач больницы Игорь Усков. – Если предыдущие ампулы препарата «Гам-Ковид-Вак» были рассчитаны на пять инъекций каждая, то теперь одна ампула – для одного человека. Поэтому приходить на вакцинацию можно хоть небольшим группами, хоть по одному. Для удобства жителей прививочный кабинет № 301 городской поликлиники будет работать в предстоящее воскресенье с 9 до 15 часов.