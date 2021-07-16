В Кыштыме за четыре часа работы мобильного пункта вакцинации прививку от коронавируса сделали более сотни человек

Вчера, 13:50 Категория: Медицина

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После недельного перерыва в работе мобильного пункта из-за нехватки вакцины от новой коронавирусной инфекции в эти выходные у кыштымцев вновь появилась возможность сделать прививку от COVID-19.

Вчера, 17 июля, за четыре часа мобильный пункт возле торгового комплекса «Радуга» посетили 112 человек. Всего же, по данным Кыштымской центральной больницы имени А. П. Силаева, вакцинацию прошли уже около восьми тысяч жителей нашего города.

Как сообщил сегодня главный врач больницы Игорь Усков, на данный момент вакцина в прививочном кабинете городской поликлинике, а также в мобильном пункте вакцинации есть. А в ближайшие дни в наш город будет доставлена очередная партия «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в количестве 500 доз.