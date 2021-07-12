Сегодня в Кыштым доставят очередную партию вакцины от коронавируса, однако её уже недостаточно

Вчера, 12:38 Категория: Общество

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Вакцина в количестве 300 доз поступит в наш город сегодня. Однако, как сказал «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, это совсем немного. День-два, и препарат закончится снова. На этой неделе из-за нехватки вакцины мобильный пункт временно не будет работать на оживлённых улицах. О возобновлении вакцинации на площади перед ДК металлургов, напротив универмага в центре и у ТК «Радуга» мы сообщим дополнительно.

Отметим, что поставки вакцины в регионы ведутся централизованно. Регионы направляют заявки на получение препарата своевременно и в больших количествах, однако производители не успевают справляться с резко возросшим спросом.

На данный момент более семи тысяч кыштымцев уже прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.