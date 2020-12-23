В Кыштым поступила первая партия вакцины от коронавируса

Вчера, 16:29 Категория: Медицина

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На этой неделе в городскую больницу была доставлена первая партия российской вакцины «Гам-Ковид-Вак», больше известной как «Спутник V».

Первые в очереди на прививку – медицинские работники. В эти дни им введут только первую часть препарата. Вторая прививка – через 21 день. На этой неделе вакцинация от коронавируса первой партией «Гам-Ковид-Вак» должна быть завершена.

– В рамках поручений губернатора Челябинской области о вакцинации сотрудников медучреждений в закрытых территориальных образованиях, мы привили ещё и озёрских коллег. Поэтому поставка вакцины была сразу на два города – наш и соседний. Для кыштымских медиков предназначено 30 доз препарата, для озерчан – 25, – пояснил главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков.

Прежде чем сделать инъекцию, фельдшер прививочного кабинета осматривает пациента на наличие противопоказаний. Кроме того, обязательно первичное тестирование на антитела к коронавирусу. Так, например, если человек уже переболел этой новой инфекцией, то он не подлежит вакцинированию.

В кыштымской больнице для хранения вакцины приобрели специальную морозильную камеру, «Гам-Ковид-Вак» должен находиться при температуре минус 18 градусов.

– Мы ожидаем, что следующие партии вакцины позволят привить ещё больше людей из «групп риска», – продолжает Игорь Геннадьевич. – Это медики, педагоги, социальные работники, полицейские.

Справка

«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в России. Вакцина на основе аденовирусного вектора была разработана в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи. Первая официальная вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована министерством здравоохранения России 11 августа 2020 года.