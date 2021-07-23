Девочка из Кыштыма выиграла встречу с создателями «Смешариков»

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Юная художница из Кыштыма Лада Долгова выиграла главный приз конкурса рисунков в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М».

В конкурсе могли поучаствовать юные таланты со всех уголков России. Прошёл он на платформе творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Для участия нужно было создать и загрузить на сайт собственный рисунок в свободном стиле и технике. Чтобы вдохновиться и подготовиться к конкурсу, можно было бесплатно посмотреть видеоуроки от студии «Петербург».

Лада ученица 2 класса школы № 10. Третий год занимается в студии рисования "Чудо остров" в ДДТ у педагога Елены Бушуевой. Этим летом девочку ждет встреча с создателями мультипликационного сериала «Смешарики», «Малышарики» и «Тима Тома».

Команда студии «Петербург», где создаются эти знаметнитые мультфильмы, дарит Ладе Долговой поездку в Санкт-Петербург. Помимо встречи в северной столице в студии компьютерной анимации «Петербург», Ладу ждут памятные подарки и сувениры от МТС и проекта «Поколение М».