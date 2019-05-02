Юная художница из Кыштыма поедет на арт-пленэр в Париж Автор: КР от Вчера, 10:50 Категория: Культура 0 Воспитанники отделения живописи кыштымской детской школы искусств стали обладателями Гран-при международного арт-пленэра в городе Сочи. В рамках международного конкурса «Страна магнолий» творческого объединения «Триумф» 30 юных художников из нашего города писали пейзажи курортных районов Лоо, Роза Хутор и морского порта. С ними работали член Союза художников России Эдуард Далевски, заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Далевски. Они утроили для наших ребят мастер-класс – писали пейзажные мотивы моря, гор, архитектуры, рисовали людей. Всего на конкурс съехалось около 1700 танцоров, вокалистов, музыкантов, фотографов и художников. – Педагоги хвалили наших детей за подготовку, трудолюбие и внимательность к деталям, – сказала сайту «КР» педагог кыштымской детской школы искусств Юлия Калачёва. – Особенно поразило всех, что в дождливую погоду кыштымская группа отработала до конца, проявив свой уральский характер. Кстати, группа из Кыштыма оказалась самой многочисленной. Участники конкурса жили в санатории «АКВАЛОО». На пленэры выезжали на двух автобусах, в которых насчитывалось около 90 художников, в том числе из Иркутска, Нижневартовска, Красноярска, Калуги, Каменск-Шахтинского и других городов. По итогам конкурса ученица пятого класса кыштымской детской школы искусств Софья Долгова завоевала в награду поездку на международный арт-пленэр «Осень в Париже», который состоится в октябре. В этом году Софья закончит обучение на отделении живописи. С ней работают педагоги Юлия Калачёва и Лилия Вязникова. Юлия Александровна получила специальный приз арт-пленэра «Лучший руководитель». Сегодня воспитанники и педагоги детской школы искусств возвращаются в Кыштым. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить