Юная художница из Кыштыма поедет на арт-пленэр в Париж

Автор: КР от Вчера, 10:50 Категория: Культура

Воспитанники отделения живописи кыштымской детской школы искусств стали обладателями Гран-при международного арт-пленэра в городе Сочи.

В рамках международного конкурса «Страна магнолий» творческого объединения «Триумф» 30 юных художников из нашего города писали пейзажи курортных районов Лоо, Роза Хутор и морского порта.

С ними работали член Союза художников России Эдуард Далевски, заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Далевски. Они утроили для наших ребят мастер-класс – писали пейзажные мотивы моря, гор, архитектуры, рисовали людей.

Всего на конкурс съехалось около 1700 танцоров, вокалистов, музыкантов, фотографов и художников.

– Педагоги хвалили наших детей за подготовку, трудолюбие и внимательность к деталям, – сказала сайту «КР» педагог кыштымской детской школы искусств Юлия Калачёва. – Особенно поразило всех, что в дождливую погоду кыштымская группа отработала до конца, проявив свой уральский характер.

Кстати, группа из Кыштыма оказалась самой многочисленной. Участники конкурса жили в санатории «АКВАЛОО». На пленэры выезжали на двух автобусах, в которых насчитывалось около 90 художников, в том числе из Иркутска, Нижневартовска, Красноярска, Калуги, Каменск-Шахтинского и других городов.

По итогам конкурса ученица пятого класса кыштымской детской школы искусств Софья Долгова завоевала в награду поездку на международный арт-пленэр «Осень в Париже», который состоится в октябре. В этом году Софья закончит обучение на отделении живописи. С ней работают педагоги Юлия Калачёва и Лилия Вязникова.

Юлия Александровна получила специальный приз арт-пленэра «Лучший руководитель».

Сегодня воспитанники и педагоги детской школы искусств возвращаются в Кыштым.