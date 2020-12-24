Шестилетняя Марьяна Двукраева из Кыштыма приняла участие в музыкальном новогоднем клипе

Вчера, 14:55 Категория: Культура

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Творческие люди со всей России и из стран ближнего зарубежья объединились для создания новогоднего клипа. Инициаторами такого масштабного проекта стали организаторы открытых всероссийских конкурсов детского, юношеского и взрослого творчества «Альянс талантов» совместно с солистом эстрадного коллектива академического ансамбля имени Александрова, молодым композитором Андреем Ивановым.

– Все мы знаем, как непросто сейчас артистам, вокалистам, танцорам реализовывать свой творческий потенциал, – рассказывает Игорь Малёв, директор конкурсов «Альянс талантов». – Мы очень хотели дать возможность талантливым людям проявить себя и организовать такой проект, в котором бы могли поучаствовать все желающие. В это же время молодой композитор и автор Андрей Иванов подарил новогоднюю песню нашему конкурсу. Тогда мы решили – новогоднему клипу быть!

В клипе приняли участие 176 человек из 23 городов и четырёх стран – России, Украины, Узбекистана и Беларуси. Организаторы верят, что подобные проекты, особенно в текущей ситуации в мире, способны создать новогоднее настроение и просто необходимы для реализации творческого потенциала людям искусства.

Идею ООО «Альянс талантов» и Андрея Иванова создать новогодний клип поддержала певица Эра Канн, финалистка четвёртого сезона телепроекта «Голос», а также SАНЧИ, участница телепроекта «Песни» на ТНТ, Евровидения, Новой Звезды, Премии «Жара». Их голоса тоже звучат в итоговой версии вместе с нашими талантливыми участниками.

Наш город в клипе представила шестилетняя Марьяна Двукраева. Как рассказала «Кыштымскому рабочему» её мама, Ирина Двукраева, девочка третий год занимается в вокально-эстрадной студии «Отражение». С этого года участвует ещё и в вокальном коллективе «Созвездие» в Доме детского творчества. Также Марьяна учится в подготовительном классе хореографического отделения кыштымской Детской школы искусств. К слову, этой осенью у Марьяны вышел первый музыкальный клип. Сейчас талантливая юная вокалистка снимается уже во втором новогоднем музыкальном клипе.