Шестилетняя Марьяна Двукраева из Кыштыма стала лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса «Альянс талантов»

Вчера, 12:46 Категория: Культура

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Подведены итоги всероссийского фестиваля-конкурса «Альянс талантов. Время Рождества».

Шестилетняя жительница Кыштыма Марьяна Двукраева стала лауреатом II степени. Также она удостоилась специального диплома «За лучший клип» и победила в номинации «Лучший участник по версии партнёра конкурса» – компании «Бьюти Тайм».

Напомним, 176 творческих людей из России, Украины, Узбекистана и Беларуси объединились для создания новогоднего клипа. Инициаторами проекта стали организаторы конкурсов творчества «Альянс талантов» совместно с композитором Андреем Ивановым.

В числе участников оказалась и Марьяна Двукраева. Девочка занимается в вокально-эстрадной студии «Отражение», в вокальном коллективе «Созвездие» в ДДТ и учится в подготовительном классе хореографического отделения кыштымской Детской школы искусств.