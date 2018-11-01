Юная школьница из Кыштыма получила приз на международном конкурсе скрипачей

Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Культура

Фото Александра Королёва

Воспитанница Кыштымской детской школы искусств Мария Рякина и её преподаватель Елена Игумнова вчера вернулись из Рязани, где с 10 по 13 ноября проходил XIII международный конкурса скрипачей имени ушедшего из жизни талантливого педагога и музыканта В. Ф. Бобылёва.

За годы проведения конкурса в нём приняли участие более 500 юных скрипачей из 60 городов России, а также из Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Армении, Южной Кореи, Мексики, Великобритании и США.

В этом году свои таланты продемонстрировали 42 музыканта не только со всей России, но и из Беларуси, Латвии и Греции. Челябинскую область представляла единственная участница – первоклассница школы № 1 из Кыштыма Мария Рякина.

– В первом туре Маша исполнила «Этюд ля минор» Мазаса, а также «Колыбельную» Чайковского и «Болеро» Хубаи, – сказала сайту «КР» преподаватель школы искусств Елена Игумнова. – Во втором туре она выступила с «Концертом ля минор» Вивальди.

На закрытии конкурса семилетней Марии Рякиной, как самой юной его участнице, был вручён приз семьи Бобылёвых. Супруга Владимира Фёдоровича – Валентина Дмитриевна подарила маленькой кыштымской скрипачке большого мягкого медведя.

Девочка занимается музыкой с пяти лет. Она – постоянная участница творческих конкурсов. И вот только некоторые её достижения в прошлом учебном году: она заняла первые места во Всероссийском конкурсе «Волшебство звука» и в областном конкурсе струнных ансамблей, стала лауреатом II степени международного интернет-конкурса «Галерея талантов» и областного конкурса «Радужный мир».