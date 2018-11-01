Юная школьница из Кыштыма получила приз на международном конкурсе скрипачей Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Культура 0 Фото Александра Королёва Воспитанница Кыштымской детской школы искусств Мария Рякина и её преподаватель Елена Игумнова вчера вернулись из Рязани, где с 10 по 13 ноября проходил XIII международный конкурса скрипачей имени ушедшего из жизни талантливого педагога и музыканта В. Ф. Бобылёва. За годы проведения конкурса в нём приняли участие более 500 юных скрипачей из 60 городов России, а также из Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Армении, Южной Кореи, Мексики, Великобритании и США. В этом году свои таланты продемонстрировали 42 музыканта не только со всей России, но и из Беларуси, Латвии и Греции. Челябинскую область представляла единственная участница – первоклассница школы № 1 из Кыштыма Мария Рякина. – В первом туре Маша исполнила «Этюд ля минор» Мазаса, а также «Колыбельную» Чайковского и «Болеро» Хубаи, – сказала сайту «КР» преподаватель школы искусств Елена Игумнова. – Во втором туре она выступила с «Концертом ля минор» Вивальди. На закрытии конкурса семилетней Марии Рякиной, как самой юной его участнице, был вручён приз семьи Бобылёвых. Супруга Владимира Фёдоровича – Валентина Дмитриевна подарила маленькой кыштымской скрипачке большого мягкого медведя. Девочка занимается музыкой с пяти лет. Она – постоянная участница творческих конкурсов. И вот только некоторые её достижения в прошлом учебном году: она заняла первые места во Всероссийском конкурсе «Волшебство звука» и в областном конкурсе струнных ансамблей, стала лауреатом II степени международного интернет-конкурса «Галерея талантов» и областного конкурса «Радужный мир». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить