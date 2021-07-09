В Кыштыме продолжаются поиски молодого мужчины

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Напомним, 27 июня в 17 часов из дома №4 по улице Дёмина ушёл и до настоящего времени не вернулся Павел Большаков 1985 года рождения.

Приметы: рост 191 сантиметр, худощавого телосложения, на правом виске шрам 1,5 сантиметра, слева в районе челюсти шрам 2,5 сантиметра, сутулится. Был одет в синюю футболку, серо-коричневые шорты в мелкую клеточку, на голове – тёмно-синяя кепка. На ногах – синие сланцы.

Как сообщил «КР» руководитель поисково-спасательного отряда «Дозор» в Кыштыме при ДОСААФ России Илья Пястолов, 27 июня Павла видели в гаражном кооперативе «Байкал». Сегодня волонтёры «Дозора» проведут очередную поисковую операцию.





Если кто-то видел или увидит его, просьба незамедлительно сообщить по телефону 8-932-0-111-777 (псо Дозор). Просьба быть особенно внимательными кыштымских садоводов - молодой человек может находиться в СНТ. Сообщите в поисково-спасательный отряд, если увидите похожего на Павла мужчину.