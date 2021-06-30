В Кыштыме пропали два мужчины
Вчера, 10:17 Категория: Общество
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27 июня в 17 часов из дома №4 по улице Дёмина ушёл и до настоящего времени не вернулся Павел Большаков 1985 года рождения.
Приметы: рост 191 сантиметр, худощавого телосложения, на правом виске шрам 1,5 сантиметра, слева в районе челюсти шрам 2,5 сантиметра, сутулится.
Был одет в синюю футболку, серо-коричневые шорты в мелкую клеточку, на голове – тёмно-синяя кепка. На ногах – синие сланцы.
Ещё раньше, 21 июня, из дома №2 по улице 1-я Иртяшской ушёл и до настоящего времени не вернулся Владимир Курчавов, на вид около 30 лет. Особых примет не имеет.
Если кто-то располагает информацией о месте нахождения мужчин, просьба сообщить по телефону 8-932-011-1-777 в поисково-спасательный отряд «Дозор» или в дежурную часть полиции: 02,102 или 4-46-61.