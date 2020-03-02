В Кыштыме разыскивают пропавшего мужчину

Вчера, 16:20 Категория: Происшествия

440

0

Житель Кыштыма 38-летний Сергей Александрович Викулов пропал 22 февраля. До настоящего времени о местонахождении мужчины ничего неизвестно. К его поискам подключились полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда «Дозор» города Кыштым.

Сергей Викулов проживает по адресу: улица Республики, 7. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь местной полиции Светлана Дятлова, особые приметы пропавшего – у мужчины отсутствует фаланга на мизинце левой руки, есть татуировки: на передней поверхности ноги изображена девушка, на голени – рыба, на руке надпись – металлика и на груди тату в виде черепа.

Пропавший худощавого телосложения, был одет в голубые джинсы, белую кофту крупной вязки, тёмно-синюю вязаную шапку, удлинённую куртку такого же цвета и прорезиненные сапоги до колена.

Межмуниципальный отдел МВД «Кыштымский» просит всех, кто владеет какой-либо информацией о Сергее Викулове позвонить в дежурную часть по телефонам: 8(351-51) 4-46-61, 102 или 02.