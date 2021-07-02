В Кыштыме продолжаются поиски пропавших мужчин

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27 июня в 17 часов из дома №4 по улице Дёмина ушёл и до настоящего времени не вернулся Павел Большаков 1985 года рождения. Приметы: рост 191 сантиметр, худощавого телосложения, на правом виске шрам 1,5 сантиметра, слева в районе челюсти шрам 2,5 сантиметра, сутулится.

Был одет в синюю футболку, серо-коричневые шорты в мелкую клеточку, на голове – тёмно-синяя кепка. На ногах – синие сланцы.

Ещё раньше, 21 июня, из дома №2 по улице 1-я Иртяшской ушёл и до настоящего времени не вернулся Владимир Курчавов, на вид около 30 лет. Особых примет не имеет. В последний раз его видели в тот же день, 21 июня, на берегу реки на улице Куйбышева. С тех пор о нём ничего неизвестно.

Если кто-то располагает информацией о месте нахождения мужчин, просьба сообщить по телефону 8-932-011-1-777 в поисково-спасательный отряд «Дозор» или в дежурную часть полиции: 02,102 или 4-46-61.