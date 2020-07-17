В Кыштыме ведутся поиски пятнадцатилетней жительницы Метлино

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Вчера, 16 июля, полицейские Кыштыма и Озёрска совместно с волонтёрами кыштымского поисково-спасательного отряда «Дозор» организовали поиски 15-летней жительницы посёлка Метлино Озёрского городского округа.

Диана Тахировна Менякина ушла из дома 3 апреля этого года, до сих пор нет известий о её местонахождении. Как сказал сайту «КР» руководитель поисково-спасательного отряда «Дозор» Илья Пястолов, от одного из жителей Кыштыма поступило сообщение о том, что Диану видели в центре нашего города. Был проведён обход дворовых территорий, в поисках приняли участие более 50 человек. Пока девушка не найдена.

Фото ПСО Дозор г.КЫШТЫМ при ДОСААФ России

Просьба ко всем, кто видел Диану или располагает информацией о том, где она находится, позвонить в полицию Озёрска по телефонам: 8(35130) 2-59-27, 2-83-68, 8-999-371-10-26, 8-932-309-38-55. Либо сообщить информацию в полицию Кыштыма: 8 (35151) 4-46-61.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост около 155 см, телосложение плотное, волосы тёмно-русые чуть ниже лопаток, глаза карие, на правой руке на указательном пальце деформирован ноготь, на щеках отметины от угревой сыпи. На момент исчезновения была одета в тёмно-синие спортивные штаны, тёмно-синюю куртку, кроссовки серебристого цвета.