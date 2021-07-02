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В Кыштыме найден один из потерявшихся мужчин

Вчера, 20:31 Категория: Общество
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Полиция нашла одного их двух потерявшихся жителей Кыштыма, поиски которых ведутся уже вторую неделю.  

 

Напомним, 21 июня, из дома №2 по улице 1-я Иртяшской ушёл Владимир Курчавов, на вид около 30 лет. Сегодня он был найден сотрудниками полиции. Сообщается, что мужчина жив, однако где он находился более двух недель - не сообщается. 

 

Продолжаются поиски второго пропавшего. 27 июня в 17 часов из дома №4 по улице Дёмина ушёл и до настоящего времени не вернулся Павел Большаков 1985 года рождения. Приметы: рост 191 сантиметр, худощавого телосложения, на правом виске шрам 1,5 сантиметра, слева в районе челюсти шрам 2,5 сантиметра, сутулится.  
Был одет в синюю футболку, серо-коричневые шорты в мелкую клеточку, на голове – тёмно-синяя кепка. На ногах – синие сланцы.

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Теги: Кыштым поиски мужчины полиция

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