Жительница Украины оштрафована за расклейку листовок в Кыштыме

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В конце июня жительница Украины 1984 года рождения, находясь на территории Кыштыма, в дневное и вечернее время расклеивала объявления в неустановленных местах. Она усеяла бумажками, сообщающими о покупке натуральных волос, столбы, здания и другие сооружения на улицах Ленина, Ветеранов, Горелова.

Тем самым гостья нашего города нарушила Правила благоустройства Кыштымского округа. За размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, решением административной комиссии женщина оштрафована на три тысячи рублей.