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Жительница Украины оштрафована за расклейку листовок в Кыштыме

Сегодня, 10:55 Категория: Общество
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В конце июня жительница Украины 1984 года рождения, находясь на территории Кыштыма, в дневное и вечернее время расклеивала объявления в неустановленных местах. Она усеяла бумажками, сообщающими о покупке натуральных волос, столбы, здания и другие сооружения на улицах Ленина, Ветеранов, Горелова.

 

Тем самым гостья нашего города нарушила Правила благоустройства Кыштымского округа. За размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, решением административной комиссии женщина оштрафована на три тысячи рублей.

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Теги: Украина Кыштым расклейка объявлений штраф

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