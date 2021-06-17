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Жительница Кыштыма нарвалась на штраф за продажу цветов в неустановленном месте

Сегодня, 11:02 Категория: Общество
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Вчера, 16 июня, административная комиссия Кыштымского округа рассмотрела протокол в отношении жительницы нашего города 1981 года рождения.

               

Установлено, 10 мая 2021 года в 12 часов дня женщина торговала искусственными цветами в неустановленном месте на территории округа. Тем самым она нарушила Правила благоустройства Кыштымского городского округа.

                                    

Торговля в неустановленных местах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

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Теги: Кыштым штраф торговля

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