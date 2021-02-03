В Кыштыме жительницу Тамбовской области оштрафовали за расклейку объявлений на столбах

Сегодня, 13:23 Категория: Общество

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Жительница города Рассказово Тамбовской области размещала объявления и иную информацию, не являющейся рекламой, в неустановленных местах на территории Кыштыма. Листовками о продаже шуб и дублёнок фабрики Пятигорска она облепила столбы электроопор и другие сооружения.

Тем самым, гостья нашего города нарушила часть 5 статьи 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, другие элементы благоустройства – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

На жительницу Тамбовской области наложен максимальный штраф – три тысячи рублей.