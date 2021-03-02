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В Кыштыме жителя Башкирии оштрафовали за расклейку объявлений на столбах и деревьях

Вчера, 12:57 Категория: Общество
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Протокол, составленный на жителя Башкирии 1995 года рождения, рассмотрела административная комиссия Кыштымского городского округа.

 

Установлено, что в один из вечеров молодой человек обклеил столбы, деревья, фасады жилых домов по улицам Ленина, Ветеранов и Республики листовками с объявлениями. Тем самым он нарушил пункт 114 Правил благоустройства Кыштымского городского округа.

 

Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, другие элементы благоустройства, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

 

Житель Башкирии оштрафован на две тысячи рублей.

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Теги: Кыштым Башкирия незаконная реклама Правила благоустройства столбы реклама листовки

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