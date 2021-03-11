Петербуржец оштрафован в Кыштыме за расклейку объявлений

Сегодня, 15:32 Категория: Общество

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Административная комиссия Кыштымского городского округа рассмотрела протокол в отношении жителя Санкт-Петербурга 1994 года рождения.

Установлено, что молодой человек в вечернее время расклеивал объявления на столбах, деревьях, домах. Он «украсил» листовками улицы Ленина, Ветеранов, К. Либкнехта, Дёмина, Ю. Ичёвой, Свердлова, Калинина, Красной Звезды, Челюскинцев, Республики.

Гость нашего города нарушил пункт 114 Правил благоустройства Кыштымского городского округа. За размещение в неустановленных местах объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, грозит административный штраф на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Житель Северной столицы оштрафован на три тысячи рублей.