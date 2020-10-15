В Кыштыме оштрафовали жителя Украины, который приехал в наш город за волосами

Вчера, 16:25 Категория: Общество

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Житель и гражданин Украины 1985 года рождения буквально «уляпал» объявлениями о покупке натуральных волос столбы и здания Кыштыма. Назойливые листовки привлекли внимание членов административной комиссии. В результате гость нашего города, приехавший из Донецкой области, поплатился штрафом.

Поясним: в соответствии с частью пятой статьи третьей регионального закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области», размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, другие элементы благоустройства, – влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Нарушителю выписан штраф в размере трёх тысяч рублей.