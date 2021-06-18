В Кыштыме вакцинация от коронавируса проводится без выходных

Сегодня, 11:26 Категория: Общество

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В предстоящие выходные – субботу и воскресенье – кыштымцы смогут поставить прививку от ковида прямо по пути в магазин. Мобильная бригада по вакцинации будет работать около торгового комплекса «Радуга» (со стороны «Модного букета»).

Причём из-за большого количества желающих обезопасить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции время работы «прививочного кабинета на колёсах» увеличено. Оба дня медики будут ждать жителей города на вакцинацию с 10 до 14 часов.



Кроме того, в субботу, 19 июня, вакцинироваться можно с 09:00 до 13:00 часов в прививочном кабинете поликлиники № 1 (кабинет №301).



При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.