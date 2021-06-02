В Кыштыме вакцинация от коронавируса пройдёт в СНТ «Теренкуль»

Вчера, 13:13 Категория: Медицина

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В предстоящую субботу, 5 июня, вакцинация от новой коронавирусной инфекции будет проводиться на территории СНТ «Теренкуль».

Все желающие смогут во время отдыха от садовых работ позаботиться о своём здоровье и сделать прививку. С собой нужны только паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Мобильная медицинская бригада будет работать в «Теренкуле» с 10 до 13 часов.

Сегодня вакцинация проводилась в посёлке Слюдорудник, завтра с 9 до 11 часов мобильный пункт приедет в ФАП посёлка Северный. А с 12 до 16 часов сделать прививку смогут работники Кыштымского машиностроительного объединения – практически без отрыва от работы.

На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка четырёх тысяч кыштымцев.

Вакцинация продолжается. Записаться на прививку можно через портал госуслуг или обратившись в поликлинику по месту жительства.