В Кыштыме вакцину от коронавируса привезут в посёлки

Сегодня, 10:55 Категория: Медицина

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В Кыштыме продолжается вакцинация всех желающих от новой коронавирусной инфекции. Мобильная бригада городской больницы работает в местах массового скопления людей в ежедневном режиме (кроме выходных).

Сегодня кыштымцы могут сделать прививку от ковида в микрорайоне дальней Дачи (возле уют-кафе). Мобильная бригада ждёт всех желающих до 13 часов. При себе иметь паспорт, полис ОМС, снилс.

Завтра мобильный пункт вакцинации от коронавируса расположится на площадке перед зданием Почты России в центре города, а в пятницу, 28 мая, – в ФАП посёлка Тайгинка.

В таком формате вакцинация продолжится и на следующей неделе.

График работы мобильной бригады по проведению вакцинации в Кыштымском округе:

31 мая – ДК металлургов – с 10 до 13 часов

1 июня – ТК «Радуга» (у входа «Модный букет») – с 10 до 13 часов

2 июня – площадь возле Главпочтамта, центр города – с 10 до 13 часов

3 июня – ФАП, посёлок Слюдорудник – с 10 до 13 часов

4 июня – ФАП, посёлок Северный – с 9 до 11 часов

4 июня – АО «КМО» – с 12 до 16 часов.

Все желающие пройти вакцинацию от коронавируса должны иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Сделать прививку можно также в городской поликлинике № 1 в кабинете 301 с 8 до 18 часов, в субботу – с 9 до 13 часов.