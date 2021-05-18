В Кыштыме мобильная бригада горбольницы проведёт вакцинацию от коронавируса в наиболее людных местах города

Вчера, 15:19 Категория: Медицина

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График работы мобильной бригады по проведению вакцинации в Кыштымском округе:

21 мая – ТК «Радуга» (у входа «Модный букет») – с 10 до 13 часов

24 мая – ДК металлургов – с 10 до 13 часов

25 мая – микрорайон Каолиновый – с 10 до 13 часов

26 мая – микрорайон Дальней Дачи (слева от «Кафе-уют») – с 10 до 13 часов

27 мая – Главпочтамт – с 10 до 13 часов

28 мая – посёлок Тайгинка, ФАП – с 10 до 13 часов.

Все желающие пройти вакцинацию от коронавируса должны иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.