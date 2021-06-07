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Жители Кыштыма могут поставить прививку от коронавируса по пути в магазин

Сегодня, 09:02 Категория: Медицина
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Сегодня, 9 июня, мобильный медицинский пункт вакцинации от коронавируса будет работать возле торгового комплекса «Радуга» (со стороны «Модного букета»).

Все желающие могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции с 10 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

А завтра, 10 июня, кыштымцы смогут поставить прививку в мобильном пункте в центре города, рядом с почтой.

 

По данным городской больницы имени А. П. Силаева, более 4 300 кыштымцев уже позаботились о своём здоровье и прошли вакцинацию.

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Теги: Кыштым вакцинация коронавирус ТК Радуга прививка больница

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