Жители Кыштыма могут поставить прививку от коронавируса по пути в магазин

Сегодня, 09:02 Категория: Медицина

133

0

Сегодня, 9 июня, мобильный медицинский пункт вакцинации от коронавируса будет работать возле торгового комплекса «Радуга» (со стороны «Модного букета»).



Все желающие могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции с 10 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.



А завтра, 10 июня, кыштымцы смогут поставить прививку в мобильном пункте в центре города, рядом с почтой.

По данным городской больницы имени А. П. Силаева, более 4 300 кыштымцев уже позаботились о своём здоровье и прошли вакцинацию.