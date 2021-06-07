Русская медная компания поможет в приобретении жилья для работника КМЭЗ, чья семья осталась без крыши над головой из-за пожара

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В прошлом году Александр Самсонов за отличный труд и участие в спортивной жизни предприятия был награжден Благодарственным письмом Законодательного собрания Челябинской области. Фото из группы "Наш КМЭЗ".

Суббота 5 июня должна была стать самым обычным летним днём для аппаратчика цеха электролиза меди Александра Самсонова. Настроение было приподнятое: всего неделю назад молодой человек стал победителем кубка РМК сразу в нескольких номинациях, а в эти выходные Кыштым готовился отметить день рождения города – программа обещала быть интересной и насыщенной. Но все планы спутал беспощадный огонь.



К половине рассчитанного на две семьи дома на улице Герцена, где вместе с мамой жили дочь и сын Самсонова, пламя подкралось около полудня с соседской стороны. К счастью, все родные и близкие успели покинуть жильё, никто не пострадал, но пожар уничтожил кров, домашнюю утварь, бытовые приборы, одежду и документы. В одночасье семья осталась без крыши над головой и без имущества: без кола и без двора.



Как сообщает группа ВКонтакте «Наш КМЭЗ», Александр работает на ответственном участке Кыштымского медеэлектролитного завода с 2009 года. Бок о бок с ним – в одном и том же цехе – трудятся его родители и два брата. Благотворительный фонд РМК не оставил в беде семью металлургов и поможет Александру Самсонову в приобретении жилья.



Не прошли мимо чужого горя и товарищи по работе, друзья и просто неравнодушные жители города. Они переводят погорельцам деньги на вещи первой необходимости, приносят одежду и предметы домашнего обихода.



– Я не умею говорить красивые слова, – признаётся Александр. – Мне не хватает их, чтобы передать, как мы благодарны всем, кто помог и помогает нам в трудную минуту. Огромное спасибо фонду и лично Татьяне Анатольевне и Игорю Алексеевичу Алтушкиным. Никогда не думал, что придётся обращаться за поддержкой, но сейчас я чувствую, что не одинок в беде, что мы можем опереться на компанию, на родное предприятие. Надеюсь, что и они могут во всём рассчитывать на нас.