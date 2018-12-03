Кыштым продолжит преображаться благодаря заводу Автор: КР от Сегодня, 14:13 Категория: Экономика и бизнес 0 Кыштымский медеэлектролитный завод, входящий в группу «Русская медная компания», стал победителем регионального конкурса «Лучший социально-ответственный работодатель года» в номинации «Социальная активность организации на территории присутствия». Напомним, с 2016 года между администрацией Кыштымского округа, КМЭЗ и РМК действует соглашение о социальном партнёрстве. В рамках документа предприятие обустроило дворовые территории в микрорайоне Нижнего Кыштыма, отремонтировало Дом культуры металлургов, благоустроило набережную у Народного дома. В прошлом году на социальные и благотворительные проекты КМЭЗ выделил порядка 11 миллионов рублей. В 2019 году на эти цели будет выделена такая же сумма. – Программы корпоративной социальной ответственности РМК на территориях присутствия наших предприятий неизменно рассчитаны на все местное население, – отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. – В этих городах живут наши сотрудники, члены их семей, родные и близкие. Мы стремимся создать им наиболее комфортные условия для труда и повседневной жизни. Конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» проводится в Челябинской области в пятый раз. Его организатором выступает главное управление по труду и занятости населения региона при поддержке губернатора Бориса Дубровского. За это время участниками конкурса стали около 800 предприятий. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить