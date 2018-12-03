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Кыштым продолжит преображаться благодаря заводу

Автор: КР от Сегодня, 14:13 Категория: Экономика и бизнес

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Кыштымский медеэлектролитный завод, входящий в группу «Русская медная компания», стал победителем регионального конкурса «Лучший социально-ответственный работодатель года» в номинации «Социальная активность организации на территории присутствия».

 

Напомним, с 2016 года между администрацией Кыштымского округа, КМЭЗ и РМК действует соглашение о социальном партнёрстве. В рамках документа предприятие обустроило дворовые территории в микрорайоне Нижнего Кыштыма, отремонтировало Дом культуры металлургов, благоустроило набережную у Народного дома.

 

В прошлом году на социальные и благотворительные проекты КМЭЗ выделил порядка 11 миллионов рублей. В 2019 году на эти цели будет выделена такая же сумма.

 

– Программы корпоративной социальной ответственности РМК на территориях присутствия наших предприятий неизменно рассчитаны на все местное население, – отметила  вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. – В этих городах живут наши сотрудники, члены их семей, родные и близкие. Мы стремимся создать им наиболее комфортные условия для труда и повседневной жизни.

 

Конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» проводится в Челябинской области в пятый раз. Его организатором выступает главное управление по труду и занятости населения региона при поддержке губернатора Бориса Дубровского. За это время участниками конкурса стали около 800 предприятий.

 


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