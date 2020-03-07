В Кыштыме металлургов призывают изменить родной завод к лучшему

Вчера, 21:09 Категория: Экономика и бизнес

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Фото взято из группы "Наш КМЭЗ" ВКонтакте.

Русская медная компания, в состав которой входит и Кыштымский медеэлектролитный завод, во второй раз приглашает работников каждого из своих предприятий внести предложения по улучшению культуры производства, экологии или благоустройства на территории завода.



Сотрудникам АО "КМЭЗ", желающим принять участие в конкурсе, рекомендуют подумать над преображением таких территорий, как цех производства медной катанки, заводоуправление, база отдыха "Травакуль", детский оздоровительный лагерь "Радуга", центральная заводская проходная, строящийся цех электролиза медной фольги.



Стоимость каждого проекта не должна превышать 300 тысяч рублей. У одной заявки может быть один автор или группа авторов, но не более трёх человек. Заявки принимаются до 15 апреля в кабинете 111 заводоуправления.

К слову, именно КМЭЗ по инициативе генерального директора Андрея Кудрявцева в 2017 году впервые провёл подобный конкурс, посвятив его 260-летнему юбилею предприятия. В прошлом году этот опыт был распространён на все предприятия РМК в рамках празднования 15-летия компании. Дважды победителями конкурса на кыштымском заводе становились конструкторы. Благодаря им на заводе появились велопарковка у центральной проходной и два аппарата для чистки обуви.