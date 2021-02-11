В Кыштыме за выходные сгорели два дома

Вчера, 15:53 Категория: Происшествия

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Минувшая суббота выдалась «горячей» для кыштымских пожарных.

Сначала около девяти часов вечера поступило сообщение о горении дома на улице Свердлова. На место выехали три пожарных расчёта и 16 человек личного состава. Огонь уничтожил кровлю на площади 54 квадратных метра, потолочные перекрытия и часть стен. Хозяева дома оценили ущерб в 200 тысяч рублей.

Не успели огнеборцы вернуться с ликвидации пожара на Свердлова, как в 11 часов вечера пришлось выезжать на улицу Володарского. Здесь тоже горел жилой дом. Огонь уничтожил кровлю на площади 60 квадратных метров. Ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

К счастью, люди во время пожара не пострадали.