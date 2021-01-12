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В Кыштыме установлена причина пожара, оставившего без крыши над головой многодетную семью

12-01-2021, 09:53 Категория: Происшествия
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Напомним, средь бела дня шестого января произошло возгорание жилого дома по улице Карла Либкнехта, в результате которого многодетная семья осталась без крова.

 

Пожар уничтожил 80 квадратных метров жилья, нанеся материальный ущерб семье в 600 тысяч рублей. По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кыштыму, Карабашу, Аргаяшскому району, причиной пожара послужило короткое замыкание в электропроводке чердачного помещения.

                           

Всего, начиная с первого января нового года, на территории Кыштымского городского горели три дома. Неисправная печь стала причиной пожара на Слюдоруднике, та же причина повреждения дома огнём на 2-й Пионерской. К счастью, жертв нет.

 

Только за первые четыре дня нового года в Челябинской области произошло 108 пожаров, на которых погибли 8 человек и 9 получили травмы разной степени тяжести. По информации министерства общественной безопасности региона, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 38,5%.

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Теги: Кыштым пожар улица Карла Либкнехта

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