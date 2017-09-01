В Кыштыме семья с двумя детьми осталась без крыши над головой
Автор: КР от Вчера, 08:52 Категория: Происшествия
В половине второго ночи в пожарную часть № 38 поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Свободы. Супруги с двумя детьми успели выбежать из горящего строения.
Как сказал сайту «КР» заместитель начальника части Евгений Кузьмин, сначала загорелись хозпостройки. Они расположены во дворе, но вплотную примыкают к дому. Предварительно, произошло короткое замыкание электропроводки.
– Огонь быстро перекинулся на кровлю дома, – говорит Кузьмин. – Возникла реальная угроза распространения огня на соседние жилые дома. Пожарные предотвратили это. Немного пострадали лишь соседские теплицы.
Пожар уничтожил крышу дома. Погорельцы сейчас поселились у родственников.
А в четвёртом часу утра огнеборцы выезжали на вызов на улицу 9-е Января. Из-за перекала печи здесь полностью сгорела баня. Никто не пострадал.