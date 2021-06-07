В Кыштыме в голосовании за объекты благоустройства с огромным отрывом победил южный водосбросный тракт реки Кыштымки

Сегодня, 10:31 Категория: Общество

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В Кыштымском городском округе подведены итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство общественной территории, победившей в голосовании, начнётся в 2022 году.

Напомним, онлайн-голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru и с помощью волонтёров длилось чуть больше месяца и завершилось 30 мая. За это время свой выбор сделали 5 760 кыштымцев.

По словам и.о. начальника управления городского хозяйства Екатерины Власовой, общественная комиссия Кыштыма, осуществляющая контроль за исполнением программы «Формирование комфортной городской среды», утвердила результаты голосования. За благоустройство набережной речки Кыштымка со стороны северного водосбросного тракта отдан 401 голос, за благоустройство набережной речки Кыштымка со стороны южного тракта – 5 359 голосов.

Разработкой проектно-сметной документацией на благоустройство набережных речки Кыштымка (северная и южная части) в рамках муниципального контракта занимается ООО «ЛК-Строй» (Челябинск). Подрядчиком выполнена разработка дизайн-проекта, подготовлена визуализация объектов и рабочая документация. Как и решили жители в ходе голосования, благоустройство набережной начнётся со стороны южного водосбросного тракта, в центре города.