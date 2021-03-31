В Кыштыме преобразится ещё одна набережная

Сегодня, 09:39 Категория: Общество

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Речь идёт о благоустройстве территории от Северного водосбросного тракта в районе улицы Заводской до Южного в центре города.

Разработкой проектно-сметной документации по созданию общедоступного городского пространства набережной реки Кыштымка с рекреационными и пешеходными зонами для разновозрастных групп населения согласно муниципальному контракту занимается подрядчик - проектная организация ООО «ЛК-Строй» (город Челябинск). В настоящее время с проектировщиками определены стиль и функционал этой общественной территории, роль систем навигации, рассмотрены варианты размещения малых форм, освещения и озеленения пространства.

Привлечь средства на его благоустройство в рамках портфеля проектов «Прошлое – в настоящем и будущем» по реконструкции исторического центра и созданию пешеходного туристического маршрута планируется через участие Кыштыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Заявка на участие уже составляется.

Кроме того, реализовать проект поможет и активная его поддержка со стороны жителей. Напомним, на новой платформе 74.gorodsreda.ru откроется рейтинговое голосование регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». За 35 дней – с 26 апреля по 30 мая – кыштымцы выберут общественное пространство, которое важно привести в порядок. Объект, набравший наибольшее число голосов, попадёт в адресный перечень на благоустройство в 2022 году в первоочередном порядке. Именно поэтому так важно лично повлиять на новый облик улиц города.