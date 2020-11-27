В центре Кыштыма благоустроят набережную

Сегодня, 16:26 Категория: Туризм

443

0

Однако благоустройству набережной реки Кыштымка предшествует серьёзная работа по разработке проектно-сметной документации. Аукцион на её создание уже объявлен управлением городского хозяйства.

Напомним, кыштымцы проголосовали за то, чтобы включить эту общественную территорию в большой проект «Прошлое - в настоящем и будущем» по благоустройству исторического центра Кыштыма. Он включает в себя также Народный дом, мосты, парк имени А. С. Пушкина, городскую площадь, фонтан. Теперь к этим историческим и просто знаковым местам нашего города добавилась ещё и набережная.

Согласно техническому заданию подрядчики должны представить проект создания общедоступного городского пространства набережной реки Кыштымка с выделением в ней рекреационных и пешеходных зон. Кроме того, предстоит выполнить топографическую съёмку объекта и геологические изыскания. Проект должен предусматривать благоустройство набережной от Северного водосбросного тракта в районе улицы Заводской до Южного в центре города. Стоимость работ составит 3 млн рублей на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Привлечь эти дополнительные средства удалось благодаря выходу в 2020 году Кыштыма в финал всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды.

Добавим, в прошлом году проходил конкурс на лучший дизайн-проект благоустройства набережной. Его организаторами выступили администрация Кыштымского округа и благотворительный фонд «Добро». По мнению главы Кыштымского городского Людмилы Шеболаевой, подобные совместные проекты – хороший пример развития социального партнёрства, а также привлечения общественности, молодёжи к решению вопросов благоустройства общественных территорий и развития городской среды. Наиболее удачные решения, предложенные студентами, будут использованы в разработке проекта и проектно-сметной документации благоустройства набережной.