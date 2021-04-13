Алексей Текслер премирует муниципалитеты, которые примут активное участие в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства

Вчера, 14:35 Категория: Общество

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел в режиме ВКС аппаратное совещание с главами муниципальных образований и членами регионального правительства. Одной из ключевых тем стал вопрос подготовки к онлайн-голосованию граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Глава региона принял решение о выделении дополнительного финансирования на развитие тем муниципальным образованиям, жители которых примут наиболее активное участие в онлайн-голосовании с 26 апреля по 30 мая.

– Информирую вас о своем решении дополнительно поощрить те муниципалитеты, где будет достигнут высокий уровень активности граждан в голосовании. Такие муниципалитеты получат денежные премии в размере 15, 10 и 5 миллионов рублей за первое, второе и третье места соответственно. Эти средства муниципалитеты смогут дополнительно потратить на развитие территорий», – подчеркнул Алексей Текслер.

Как доложил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, выбор общественных территорий подлежащих благоустройству в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», будет осуществляться на основании результатов онлайн-голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Специально для этого министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АНО «Диалог Регион» разработана единая федеральная платформа.

Проголосовать за объекты благоустройства можно тремя способами: на единой платформе для голосования za.gorodsreda.ru (для этого необходимо авторизоваться через портал Госуслуги или по подтвержденному номеру телефона), с помощью волонтеров по подтвержденному номеру телефона и в личном кабинете на портале Госуслуги.

– Соответственно, субсидия из федерального бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды согласно требованиям правительства Российской Федерации будет выделяться только на те общественные территории, которые определены жителями в рамках онлайн-голосования, – отметил Сергей Шаль.

Губернатор поставил задачу главам муниципальных образований усилить работу по информированию граждан о проведении онлайн-голосования.

– Основная задача, которая перед нами стоит, – это вовлечение людей. В первую очередь, это информационная кампания. Прекрасная возможность показать и рассказать людям о том, как и для чего реализуются национальные проекты в нашем регионе. Вовлечь людей в благоустройство, чтобы наши жители на следующий год выбрали объекты благоустройства. Показать, что мы все вместе, включая наших жителей, вовлечены в реализацию национальных проектов, – обозначил Алексей Текслер.

В Челябинской области определены 203 общественные территории в 43 муниципалитетах для онлайн-голосования. Для вовлечения граждан в голосование ведется работа по формированию волонтерского корпуса. Во всех муниципальных образованиях определены волонтерские точки, более одной тысячи южноуральцев подали заявки, чтобы стать волонтерами онлайн-голосования на Южном Урале.

В Кыштымском округе также самим жителям предстоит решить, благоустройство какого общественного пространства начнётся в следующем году.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru жители будут сами выбирать, что и в каком общественном месте должно появиться. Список объектов для голосования уже известен. Кыштымцы будут определять, какой части набережной быть обновленной в 2022 году: северной или южной протоки.

В первом варианте проектируемая территория располагается в центральной части Кыштыма: от пересечения улиц Красноармейской и Металлургов до улицы Механической. Левобережная часть будущей набережной речки Кыштымка начинается по направлению движения от Свято-Троицкого храма (включая проезжую часть) на восток до улицы Республики, 10 (здание бывшей прогимназии). По правому берегу территория проектирования начинается от автомобильного моста по улице Металлургов и ограничивается улицей Механической, 1 (до проезжей части).

Вторая территория, попавшая в голосование, также находится в центральной части Кыштыма: от моста по улице Республики в районе библиотеки им. Б. Е. Швейкина до улицы Кооперативной, 7. Левобережная часть будущей набережной занимает территорию от моста по улице Республики до земельного участка по улице Кооперативной, 7, и ограничена с северной стороны внутриквартальным проездом. Правобережная часть (с южной стороны) - от моста по улице Республики до проезжей части в районе физкультурно-спортивного комплекса.