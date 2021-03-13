Кыштымцы выберут общественное пространство для благоустройства

Сегодня, 14:00 Категория: Общество

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Преображение какого объекта начнётся в 2022 году, предстоит решить самим жителям во время голосования на платформе 74.gorodsreda.ru. Кыштымцы выберут ещё одно общественное пространство, которое необходимо привести в порядок.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» с 2017 года в Кыштымском городском округе благоустроили два общественных пространства и 28 дворовых территорий. Благодаря проекту в городе появилась красивая набережная около Народного дома и завершается благоустройство городского парка.

В этом году Кыштым планирует принять участие во всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды, чтобы привлечь средства для благоустройства ещё одной набережной – вдоль речки Кыштымка в центре города, как это ранее решили жители. Кроме того, в этом году в порядок приведут ещё семь дворов: ул. Горелова, 5; ул. Кооперативная, 4; ул. Чернышевского, 4а и 4б; ул. Крестьянская, 144; ул. Ленина, 33,35 и 37; ул. Калинина, 178; ул. Красной Звезды, 99. На эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено 16 миллионов 328 тысяч рублей. Софинансирование программы предусмотрено и в местном бюджете. По каждому двору уже составлен отдельный перечень мероприятий по благоустройству. Подрядчики определены, поэтому работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.

А уже с 26 апреля по 31 мая состоится голосование за объект, который будет благоустроен в нашем городе в 2022 году. Такое электронное голосование пройдёт на платформе 74.gorodsreda.ru/. Это новая площадка, разработанная Минстроем РФ совместно АНО «Диалог Регионы». На ней в онлайн-режиме жители всех 43 муниципалитетов Челябинской области, в том числе и кыштымцы, будут сами решать, что и в каком общественном месте должно появиться. Какие объекты вошли в список для голосования, станет известно совсем скоро.