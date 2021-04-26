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За первые сутки в голосовании за благоустройство приняли участие более 20 тысяч южноуральцев

Вчера, 14:17 Категория: Общество
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21267 человек уже приняли участие в отборе территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год, которое проходит на платформе 74.gorodsreda.ru. Голосование за формирование комфортной городской среды началось в понедельник, 26 апреля, и будет идти в течение пяти недель, до 30 мая.

 

Чтобы принять участие в жизни своего города,  достаточно пары кликов. Отдать свой голос за одну из общественных территорий могут граждане России от 14 лет. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе 74.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

 

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

 

В первый день поступало более 3,8 тыс. запросов к платформе в секунду. Это огромная нагрузка, операторы подключали дополнительные мощности, были временные технические неполадки, сегодня платформа работает без сбоев.

 

– Всероссийское голосование за объекты благоустройства— это уникальный проект, ведь в таком масштабе отбор городских территорий проходит впервые. Участвует действительно вся страна — от Камчатки до Калининграда. Первый день показал, что интерес к теме городской среды очень высок, что она близка россиянам: в первые 24 часа голос за будущее своих городов отдали почти 500 тыс. человек. Это радостный результат, и мы благодарны всем, кто сделал свой выбор по проектам благоустройства в первый же день старта голосования, – говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

 

Напомним, на голосование выставляются парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Проголосовать можно и с помощью волонтеров – для этого потребуется только назвать действующий номер телефона.

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Теги: Голосование городская среда Челябинская область

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