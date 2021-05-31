В Кыштыме установят мемориальную доску Павлу Карпинскому

Вчера, 13:12 Категория: Общество

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Об этом сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа.

Доска будет установлена на фасаде здания железнодорожного вокзала. С такой инициативой выступили краеведы клуба «Тихое зимовье», проделавшие скрупулёзную работу по изучению исторического портрета династии Карпинских. Большой вклад в исследование внесла педагог дополнительного образования, автор герба Кыштыма, краевед Ольга Сонина.

– Я поставил себе задачу – помимо монументальных скульптур, каждый год делать по мемориальной доске уникальным землякам. Живя в городе, который кормит, нельзя только брать от него – возможности, в частности. Нужно и отдавать что-то. Моя миссия – оставить напоминания о реальных героях нашего времени для всех последующих поколений,– так говорит о своей деятельности Иван Дубровин.

Проект по установке мемориальной доски подготовила архитектор Инна Юсупова. Её установка на фасаде здания железнодорожного вокзала согласована с Южно-Уральской железной дорогой. Завершить работы планируется до конца июня.