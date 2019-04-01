Школьница из Кыштыма представила полную историю о создании герба и флага города на всероссийской конференции

Автор: КР от Сегодня, 16:45 Категория: Образование

Организатором всероссийской конференции «Юность, Наука, Культура», которая проходила в Москве, выступила общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности России «Интеграция».

В Москву съехалось около тысячи школьников со всей страны. Кыштым на нём представляла воспитанница центра детско-юношеского технического творчества, ученица 10 класса школы №13 Анна Сонина. Из столицы она вернулась буквально вчера.

– В день 15-летия муниципальной символики нашего города, а он отмечается 11 апреля, Аня успешно защитила исследование «От клейма два соболя до герба Кыштыма», – сказала сайту «КР» педагог дополнительного образования ЦДЮТТ Ольга Сонина. – В этом исследовании собрана вся история герба и флага Кыштымского городского округа – от документов до пояснений, почему использовались те или иные графические элементы.

По итогам конференции Анна Сонина была удостоена диплома первой степени среди 27 участников в номинации «Краеведение». В подарок ей был вручён объёмный сборник, вместивший в себя тезисы всех конкурсных работ.