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Жителей Кыштыма приглашают на историческую прогулку

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Общество

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Краеведы клуба «Тихое зимовье» в предстоящую субботу проведут очередную экскурсию.

 

На сей раз она посвящена бывшему управляющему Кыштымским горным округом Павлу Карпинскому. Он внёс значительный вклад в промышленное развитие округа на рубеже XIX-XX веков и представляет собой большой интерес как личность.

 

Присоединиться к экскурсии 15 июня смогут как жители Кыштыма, так и гости. Проведёт её краевед Ольга Сонина. Сбор в 11 часов у Белого дома. Маршрут протянется до старого кладбища, где в 13:30 уже в восьмой раз состоится заупокойная служба у семейного захоронения Карпинских.

 

Патриотичные горожане уже давно ратуют за установление памятника Павлу Карпинскому. Но власть их пока не слышит.

 


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